Aboubakar explica saída do FC Porto: "Não podia ficar mais um ano sem jogar"

Avançado camaronês do Besiktas revelou que queria sair para "ganhar tempo de jogo" e que está pronto para jogar depois de debelada lesão que o prejudicou na época passada.

Aboubakar regressou ao Besiktas no final de setembro e explicou agora a decisão de sair do FC Porto e de optar pelo clube turco, que já representara em 2016/17 onde fez 19 golos em 38 jogos.

"A minha decisão foi esta e o que disse aos responsáveis do clube foi isto: eu quero sair do Porto. Não posso ficar mais um ano sem jogar, eu quero sair para ganhar tempo de jogo", revelou o avançado internacional camaronês em conferência de imprensa. "Conheço esta casa, conheço as pessoas e voltei a este clube para ganhar ritmo e vamos ver como as coisas vão correr, estou muito tranquilo", referiu o jogador que na época passada fez dois golos em nove jogos pelo FC Porto, recordando que foi prejudicado por lesões.

"Gosto muito deste clube. Estive muito tempo sem jogar, mas já não estou lesionado, estou pronto para jogar e para ajudar a equipa e os meus companheiros", garantiu o ex-jogador do FC Porto que se estreou no Besiktas, a 27 de setembro, no terreno do Konyaspor, dois dias depois de ter sido anunciada a sua contratação, e foi titular, no dia 4 deste mês, na receção ao Gençlerbirligi. Aboubakar reforçou que depois da lesão que o afetou no FC Porto está "pronto para jogar". "Se o treinador me der oportunidade para jogar estarei preparado. Marquei dois golos no FC Porto, depende dele, não depende não de mim", defendeu, acrescentando que é mais um que está no clube para "ajudar a equipa": "Não podemos dizer que somos a primeira ou segunda opção. Estamos aqui para contribuir para os êxitos e para ganhar troféus."