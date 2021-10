A vitória do FC Porto vista em Itália: atropelo, ritmo competitivo e não só

Pepe foi um dos destaques do FC Porto

Confira o que escreveu a imprensa italiana sobre o triunfo do FC Porto frente ao Milan, para a terceira jornada da Champions.

Terceiro KO (Tuttosport)

"Terceiro KO do Milan. Agora é preciso uma empreitada. Atuação dos rossoneri foi desinspirada, não conseguiram jogar e acabaram punidos com o disparo preciso do colombiano Luis Díaz."

Fúria competitiva (La Gazzetta dello Sport)

"O Milan foi ao tapete e a qualificação ficou presa por um fio. Os portistas atropelaram os rossoneri a jogar e na fúria competitiva, obrigando-os ao pior desempenho da temporada."

Ritmo e experiência (Corriere della Sera)



"Conceição não tem campeões, mas, comparando, a sua equipa sabe jogar e vencer em noites como esta: pelo ritmo, pela experiência, pela estabilidade mental e atlética."

Ausências pesaram (Corriere dello Sport)



"As ausências de Rebic, Diaz, Florenzi, Hernandez, Kessié, Maignan e Messias pesaram, pois seriam preciosos contra uma equipa de características peculiares em alta velocidade e determinação."