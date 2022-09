"A utilização do Otávio? Criam factos falsos e há sempre alguns que se deixam iludir pelas mentiras"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esclareceu a ausência do médico Nélson Puga no Estoril-FC Porto

Uma vez mais presente no programa Universo Porto de Bancada, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, desmentiu declarações do comentador Rui Santos, na CNN Portugal, que apontavam no sentido de haver uma forte divergência entre equipa técnica e médica do FC Porto. A causa? A utilização de Otávio no FC Porto-Brugge, a contar para a Liga dos Campeões.

"Fui ao dicionário ver o significado de mentiroso. Os significados dessa palavra casam na perfeição no Rui Santos. Inventou uma mentira que está a ter reflexo em outros mentirosos na CMTV. É preciso encontrar formas de diminuir e atacar o FC Porto. A CNN e a CMTV procuram permanentemente denegrir o FC Porto. Vamos explicar a razão da terrível ausência do dr. Puga do jogo do fim de semana: há muito tempo foi convidado para ser padrinho de casamento de uma pessoa que lhe é próxima. Foi combinado com a estrutura toda", referiu o diretor portista.

"Hoje esteve a trabalhar normalmente no Olival e no próximo jogo estará a acompanhar a equipa. Por causa de uma questão pessoal, há quem aproveite para criar um fait-divers, Não existem tensões, o departamento médico faz sempre o acompanhamento dos jogadores em sintonia com a equipa técnica e escusam de tentar inventar problemas onde eles não existem", acrescentou.

"Mais uma coisa que importa esclarecer, a utilização do Otávio na Champions foi de acordo com todos os que têm de se pronunciar sobre isso, médicos, treinador e jogador. Escusam de tentar dividir o FC Poro. Criam factos falso e ruído e há sempre alguns adeptos que se deixam iludir por essas mentiras", concluiu.

"O próprio já esclareceu e disse que é falso", afirmou Francisco J. Marques sobre a possível entrada do empresário João Rafael Koehler na SAD do FC Porto, no rescaldo de um alegado almoço com Pinto da Costa e outros administradores da SAD portista.

"Logo de manhã falei com o senhor presidente, ele disse que tinha almoçado, quase que casualmente. Não estava previsto mas aconteceu por amigos comuns. Aquilo aparece no jornal porque alguém que estava numa mesa ao lado, António Tavares, da Misericórdia do Porto, que recentemente terá sido emissário de um convite ao João Koehler por parte de André Villas-Boas para um almoço que ele não terá aceitado por alguma razão. Acho que se percebe facilmente o circuito. Mas, o próprio já esclareceu todos que isto não passa de mais uma mentira inventada".