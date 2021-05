"A única regra do futebol português é desrespeitar o FC Porto"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto de Bancada, no Porto Canal.

"Houve um confronto entre claques, que causou feridos. Foi uma situação grave, onde até se falou numa tentativa de atropelamento, remetendo para a morte de Piccini em 2017. Foi de extrema gravidade e passou mais ou menos em claro pelos media portugueses. Que os adeptos tenham noção da constante e permanente perseguição ao FC Porto. Intenção é ferir Pinto da Costa e o próprio clube. Há um sem número de situações muito graves com outros clubes, que também incluem ataques a jornalistas. Isto chega a um ponto que é inaceitável e o FC Porto não pode ficar de braços cruzados", disse esta terça-feira Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto de Bancada, no Porto Canal.

"Sabe-se que Pedro Pinho é adepto do FC Porto e já lhe retiraram licença de empresário. E o caso do Paulo Gonçalves, porque é que a FPF não fez nada?, questionou o diretor portista. "Já depois de sair de fininho do Benfica, estamos a falar de uma pessoa que vai ser julgada por corrupção, mas isso não impediu que lhe fosse atribuída a licença e tem tido influência em várias transferências de jogadores. A FPF não tem problemas em atestar a idoneidade dessa pessoa. Mas do Pedro Pinho já tem. Há sempre dois pesos e duas medidas. Única regra do futebol português é desrespeitar o FC Porto. Quer-se hiperbolizar o que se passou em Moreira de Cónegos e tem-se tentado colar ao episódio o FC Porto e o seu presidente", finalizou.