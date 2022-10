"A única equipa que deveria ter ficado em inferioridade numérica era o Benfica"

Bah, com amarelo, foi substituído ao intervalo do FC Porto-Benfica

FC Porto volta a abordar esta terça-feira o lance entre Galeno e Bah, no qual entende que o lateral devia ter visto o segundo amarelo.

O FC Porto dedica espaço no Dragões Diário desta terça-feira ao lance entre Galeno e Alexander Bah, no qual defende que o lateral do Benfica devia ter visto o segundo amarelo, uma ideia ontem defendida por Francisco J. Marques.

"As novas imagens divulgadas pelo Porto Canal não deixam dúvidas: a primeira (e talvez única) equipa que deveria ter ficado em inferioridade numérica no clássico da passada sexta-feira era o Benfica. No contra-ataque em que é assinalada falta ofensiva a Galeno quando quem comete infração é o defesa encarnado, Bah escapou ao segundo amarelo e à respetiva expulsão logo aos 17 minutos", refere a newsletter.



"Beneficiando da sorte ter ficado em campo até ser cirurgicamente substituído ao intervalo, o dinamarquês sacou dois cartões em apenas três minutos a Eustáquio e manchou a exibição de João Pinheiro no apito. Estranhamente, o lance não foi alvo de análise pelos ditos especialistas em arbitragem da SportTV durante e após o encontro", completa o clube azul e branco.

O Benfica, recorde-se, venceu por 1-0, golo de Rafa, no clássico de sexta-feira e aumentou para seis os pontos de vantagem para o FC Porto.