"A última equipa de fora dos 'big five' a ganhar a Champions foi o FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do Inter-FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Ganhar a Champions: "O que olho é que é extremamente difícil uma equipa que não esteja dentro dos 'big five' ganhar uma Champions. A última foi há 20 anos e foi o FC Porto que a ganhou. É difícil. Há uma diferença muito grande financeira, a nível de jogadores. Cada vez mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. A Liga dos Campeões, os jogadores ganham uma vitamina extra e os jogos são sempre diferentes."

Estilo contra o Inter: "Nós como base não podemos fugir ao que somos como equipa. Somos pressionantes, equipa agressiva no bom termo da palavra, sempre viva e ligada ao jogo. Intensa. E todos estes confrontos com equipas deste nível são um desafio enorme. É nesses detalhes e preparação do jogo que vamos atrás do pormenor que pode ser decisivo. É desafiante e decisivo. Não quer dizer que não tenha a mesma vontade. Há jogadores diferentes que fazem coisas diferentes. É o apaixonante desta profissão, nós treinadores percebermos... O rival também é pressionante, gosta do impacto físico no jogo... Perceber o que podemos fazer para passar a eliminatória. Lembro-me de perder aqui em Itália e ganhar no Dragão. Espero que possámos passar aos oitavos outra vez."