A transferência de Danilo detalhada: "Ele precisava de motivação, de algo novo"

Danilo, ex-capitão do FC Porto

Médio foi cedido pelo FC Porto ao PSG.

Danilo Pereira deixou o FC Porto ao cabo de cinco anos, rumando ao campeão francês Paris Saint-Germain.

A transferência fez-se por empréstimo (de 4 M€), ficando o clube do Parque dos Príncipes com uma opção de compra de 16 milhões de euros - dependente do cumprimento de objetivos - e, em entrevista ao portal Goal, o empresário Daniel Lorenz, ligado ao processo, explicou os motivos que levaram o internacional português a dizer sim aos parisienses:

"O Danilo esteve no FC Porto durante cinco épocas. Na última, ele ganhou a Liga e a Taça. Já não tinha motivação, precisava de algo novo, um novo desafio numa liga melhor, com maior ambição, e o PSG tem isso", afirmou o agente, dando conta de todos os moldes do negócio.

"Subitamente, tentámos encontrar uma solução, explicar ao PSG que podiam contratar um jogador com condições excecionalmente vantajosas comparativamente com o normal, porque, como sabem, o FC Porto é um clube duro a negociar. O PSG sabe disso e talvez tenha sido por esse motivo que não avançaram mais cedo. No último momento, tivemos a oportunidade. Deram feedback positivo e ficou feito. Não houve tempo para negociações, era sim ou não", acrescentou Lorenz.