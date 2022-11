A sugestão de André Villas-Boas para a camisola 9 do FC Porto

Declarações do antigo treinador do FC Porto no velório de Fernando Gomes.

Perda irreparável: "É uma perda irreparável, para a sua família e família portista. Um dos símbolos máximos do clube, pessoa que recordamos com grande paixão e intensidade, não só na beleza do seu jogo mas também na beleza das suas celebrações. Profunda tristeza e pesar para todos, principalmente a sua família."

Homenagens: "As homenagens foram prestadas imediatamente, reação da comunicação social tem sido excelente. Estamos com o Mundial, mas esperemos que a Seleção Nacional também possa honrar o Fernando Gomes amanhã no seu jogo e lhe seja prestado o devido tributo. Uma pessoa tão simples e honesta, forma tão feliz e frontal de levar a vida",

Números: "Os números falam por si. O nosso maior goleador de sempre, com uma distância larga, e pessoa com carisma e humildade excecionais. Eu era muito pequenino, recordo-me vagamente dos golos, recordo sobretudo o Lima Pereira a contar-me as histórias destes amigos e travessuras e diabruras que faziam, não só nos jogos como na vida pessoal. Eram dois brincalhões e o Lima Pereira referia-se a ele sempre com estima e consideração. Ansiava muito por conhecê-lo e o Lima Pereira providenciou esse encontro, que foi cheio de um cariz emocional muito forte para mim",

Sugestão: "O número 9 do Gomes é especial, não sei se era justo propor a retirada da camisola 9 por ser número tão emblemático do jogo e com cariz tão forte para os pontas-de-lança, mas as iniciais FG em cada número 9 do FC Porto seria uma honra histórica e para a eternidade. Esperemos que algum sócio lance em Assembleia Geral."