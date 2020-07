Clássico da Taça: a situação de Uribe e Luis Díaz no último treino do FC Porto

Trabalharam à parte nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Matheus Uribe e Luis Díaz centraram atenções no último treino do FC Porto antes da final da Taça de Portugal com o Benfica, sábado, às 20h45. Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, ambos trabalharam à parte do restante grupo, tendo realizado exercícios com membros do staff dos dragões.

Díaz tem uma mialgia na coxa esquerda, Uribe tem uma contusão com entorse do joelho esquerdo, sendo que saíram lesionados do encontro de Braga, o último para o campeonato.

"É muito difícil. Estamos a tentar dar o máximo para que possam jogar. Obviamente que gostava de toda a gente à disposição. O Uribe é a situação mais complicada. Tem características diferentes, pode jogar em algumas posições. Temos de encontrar uma solução se ele não recuperar", afirmou Sérgio Conceição à RTP.

Já Mbemba foi dado como completamente recuperado pelo FC Porto. Esteve presente nos meinhos e corrida de grupo no arranque da sessão. Segue-se a conferência de imprensa de Danilo e Sérgio Conceição, a partir das 12h30.