A situação de Corona no mercado, segundo o empresário

Matías Bunge, agente de Corona, abordou a situação do extremo do FC Porto.

Recentemente associado a clubes como Sevilha, Barcelona ou Chelsea, o futuro de Jesús Corona voltou a ser tema de discussão no México.

Matías Bunge, empresário do jogador do FC Porto, explicou ao portal "Mediotiempo" que o extremo "despertou muito interesse pelo seu desempenho" na presente época, mas sublinhou que o mercado de transferências "está em quarentena" devido à pandemia de covid-19.

"Tem dois anos de contrato e tem-se destacado a grande nível. Mas agora, com a situação atual do vírus, ficou tudo muito parado, porque as transferência estão em quarentena", afiançou. Questionado sobre o alegado interesse do Chelsea, o agente não abriu o jogo: "Em momento algum falámos com eles. Não posso dizer se é a opção A, B ou C, por agora são rumores. Vamos esperar um pouco, para que as ligas comecem a ser reatadas. A partir daí, veremos os próximos movimentos, porque o mercado está um pouco parado", acrescentou Bunge.

"Falámos com várias equipas de Inglaterra, Espanha, Alemanha... Mas as ligas ainda vão recomeçar e algumas nem sequer terminaram. Toda as equipas estão a ver o que se passa com as suas contratações", rematou.

Corona representa o FC Porto desde 2015 e o vínculo com os dragões é válido até 2022.