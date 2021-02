A sentida mensagem do FC Porto a Quintana: "Serás para sempre lembrado como um dos nossos"

O jogador de andebol do FC Porto faleceu, esta sexta-feira, no Hospital de São João, no Porto.

Alfredo Quintana faleceu, esta sexta-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira. O jogador de 32 anos, natural de Cuba, foi prontamente encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, onde acabaria por perder a vida, no quinto dia de internamento.

O FC Porto recorreu às redes sociais para partilhar uma sentida mensagem ao jogador de andebol.

"A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!", escreveu o clube com uma imagem do jogador acompanhada por uma frase da própria autoria: "As memórias do que vivi aqui vão ficar bem guardadas no meu coração. Foi o FC Porto que me permitiu ser o que sou hoje.".

Quintana, que a 20 de março completaria 33 anos, nasceu em Havana, Cuba, tendo ingressado no FC Porto em 2011, tornando-se numa das grandes referências do clube nessa década. Foi campeão pelos portistas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2019, ano em que ganhou também a Taça de Portugal e a Supertaça, que também tinha conquistado em 2010 e 2014.

O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas, tendo representado o país em 67 jogos e marcado 10 golos. Esta época, Quintana voltou a ser fundamental no FC Porto, que lidera o campeonato com 19 vitórias em outros tantos jogos.

No último domingo, no triunfo por 34-26 no reduto do Águas Santas, fez 14 defesas e ainda marcou dois golos. O luso-cubano fez parte da seleção portuguesa de andebol que conquistou o 10.º lugar no Mundial que decorreu este ano no Egito, a melhor classificação de sempre, assim como no último Europeu, em que Portugal logrou alcançar o sexto lugar.