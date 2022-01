Declarações de Sérgio Conceição após o Vizela-FC Porto (1-3) nos quartos de final da Taça de Portugal

A saída de Sérgio Oliveira: "Corona saiu ao intervalo porque achei que o jogo precisava de alguém que acelerasse o jogo nos corredores. Pepe na direita, Luiz na esquerda e Fábio no meio. Não sou diretor financeiro. Nenhum treinador gosta de perder jogadores. Não fujo à regra. A saída de Sérgio Oliveira? Desportivamente, é mau. A mim cabe treinar. Tenho de dar o melhor de mim."

Um jogador com história: "Não gosto de perder nenhum jogador, nomeadamente jogadores com história no clube e no balneário. Mas eu falo do lado desportivo, depois há outras situações que me ultrapassam. Não sou dirigente"