A revelação bem-humorada de Fábio Vieira: "Quando ele chega tenho de sair, senão não dá"

Declarações de Fábio Vieira na entrevista Dragões, a publicação online e impressa do FC Porto

A influência dos jogadores provenientes da formação: "Acima do talento, há muito trabalho também. Temos qualidade sim, mas também trabalhamos muito, pois, como já disse, a qualidade por si só não chega. É preciso muito trabalho também"

O facto de jogar com o Vitinha há alguns anos facilita o entendimento: "Sem dúvida. Já nos conhecemos de trás para a frente e sabemos muito bem aquilo que cada um faz. Assim torna-se tudo mais fácil"

Ídolo de infância: "Sempre tive o Cristiano Ronaldo e o Messi como as minhas duas grandes referências no futebol."

Top-3 dos jogadores do FC Porto: "Lembro-me do Deco, pouco, mas lembro-me. É uma lenda. Escolheria ainda o Falcao e o Hulk."

O mais brincalhão, o mais sério, o mais vaidoso, o mais chato: "O mais chato já toda a gente sabe quem é, é o Otávio. Ninguém pode falar ou discutir com ele, pois ele tem sempre razão. Ainda há bem pouco tempo, num local que temos para aquecer no Dragão, estávamos lá a trocar a bola sem deixar cair, mas quando ele chega tenho de sair, senão não dá. Tive de vir embora para não discutir com ele. O mais divertido e o que prega mais partidas diria que é o Bruno Costa. Não parece, mas faz as coisas pela calada. O Fábio Cardoso tem um elevado grau de vaidade, mas o Otávio também é vaidoso. O mais elegante diria que é o Wilson Manafá"