A resposta de Uribe sobre o mercado: "Quero subir um nível, mas estou feliz"

Em entrevista a O JOGO, o médio colombiano mostra-se satisfeito com a experiência ao serviço do FC Porto. "Estou feliz aqui", vinca.

Resta uma época de contrato a Uribe, mas o mercado está no fundo das prioridades do colombiano, garante. "Estou feliz aqui. Agora é ir descansar e pensar na pré-época. Não estou preocupado com isso, de verdade. Estou tranquilo e a minha família também. É óbvio que, como todos os jogadores, quero melhorar e subir um escalão na minha profissão, mas estou feliz no Porto, com estes jogadores e equipa técnica", explicou o médio que até vai mudar em breve de clube, mas para os dos casados.

Felicidade foi também o que sentiu nos festejos da dobradinha. "Falei com a minha família sobre isso. Quando fomos campeões durante a pandemia, a celebração foi diferente. Era o meu primeiro título na Europa e desfrutei, mas agora que podemos celebrar com as pessoas, com o nosso jogador número 12, é maravilhoso este ambiente", fechou.

Não perca a restante entrevista a Uribe:

