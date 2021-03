A resposta de Sérgio Conceição quando questionado sobre uma eventual renovação

Treinador do FC Porto diz-se movido pela "paixão" e garante que a sua continuidade ao leme da equipa "nunca foi um problema".

Na sequência do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição foi questionado este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, sobre uma eventual renovação de contrato com o FC Porto

O técnico dos dragões assegura estar "tranquilo" em relação ao tema e garantiu que a "continuidade nunca foi um problema".

"Pelo respeito que tenho pelos adeptos e pelo clube, digo que há coisas mais importantes neste momento, nomeadamente o jogo de amanhã [frente ao Paços]. Não é um problema, eu sou exatamente o mesmo profissional que sou aqui, para mim a minha continuidade nunca foi um problema. Eu tenho uma vida estável, tranquila a todos os níveis, não dependo do futebol para nada, dependo por aquilo que é a minha paixão. É a única coisa que me move para andar aqui e muitas vezes a sofrer um bocadinho, com tanta coisa que vejo", afirmou Conceição, cujo contrato com o FC Porto termina no final da época.