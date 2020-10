A resposta de Pinto da Costa sobre Rui Pinto e algo que diz ser "estranho"

Declarações do presidente do FC Porto em entrevista à TVI.

Rui Pinto: "O dos emails? Sinceramente, não tenho opinião. Foi um processo que não liguei. Pelo que sei nunca se meteu comigo, não tenho opinião. Se é herói o tribunal vai decidir".

Herói como denunciante ou criminoso? "Não estou dentro do assunto e não vou estar a dizer, não tenho dados. Mas é estranho haver muita gente, até com responsabilidades no país, que o consideram um herói, porque denunciou através de emails irregularidades que se passavam. Se não tivessem sido difundidas, morriam no cesto de papéis. Quem as passa cá fora é um herói e quem as divulgou foi condenado, como um funcionário do FC Porto".

Comparação: "Se Rui Pinto foi herói espero que o nosso funcionário seja duplamente".