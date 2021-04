A resposta de Conceição à questão do título: "Não sei, não dependemos de nós..."

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Nacional, na Madeira, agendado para as 17h30 de domingo.

Redução do campeonato de 18 para 16 equipas: "Tenho uma opinião bem formada sobre isso, como tenho sobre o tempo útil de jogo e como tenho sobre o número de faltas no campeonato, como saiu agora num estudo, que prova que temos muito a melhorar no campeonato português. Não será para falar aqui, para não faltar ao respeito ao Nacional e à sua nova equipa técnica. Tenho todo o gosto em falar noutra altura."

Críticas do FC Porto à arbitragem do Farense-Sporting: "Não tenho de comentar outros jogos, já sou bastante expressivo e efusivo nos meus."

Acredita que se vencer os jogos todos até ao final o FC Porto será campeão? "Não sei. A situação é que não dependemos de nós. Vamos fazer de tudo para ganhar os oito jogos, a começar no de amanhã, que vai se extremamente difícil para nós."

Trabalho para jogadores se concentrarem exclusivamente no campeonato? "É parte do nosso trabalho, que eles não sintam pressão extra quando jogam Champions e não estejam relaxados em demasia [no campeonato], que percebam que objetivo principal é o campeonato. É um trabalho que fazemos além de outros, porque o estado emocional dos jogadores é extremamente importante no rendimento deles."

Parabéns a Telma Monteiro e a Pinto da Costa: "Queria dar os parabéns à Telma Monteiro, que foi campeã da Europa. Acho importante referir mais uma atleta a elevar o nome de Portugal. E o mais importante deixei para o fim: dar os parabéns ao presidente pelo 39.º aniversário da sua eleição como presidente do FC Porto. Os parabéns meus extensivo à equipa, ao grupo de trabalho e com certeza a todos os portistas."