A relação com Lopetegui: "Não percebo porquê dessa fama de o Quaresma ter mau feitio"

Excertos da entrevista de Ricardo Quaresma ao Porto Canal

Relação de altos e baixos com Lopetegui: "Com o Lille, estou no banco, ele mete-me a dois minutos do fim e eu saio para o balneário. Houve uma discussão, mas nada demais. Tira-me de capitão por causa disso e as coisas andaram ali num vai e vêm. Depois ele começa a dar-me muita confiança quando o Brahimi vai para a CAN e eu começo outra vez a disparar e a jogar. Começo a ter uma boa relação com ele e depois, na parte final, não entendi o porquê de não contar para ele. O Lopetegui chegou já com um pé atrás por mim. Nunca tive problemas com os treinadores, não percebo porquê essa fama de o Quaresma ter mau feitio e arranjar problemas."

Méritos como técnico: "Como treinador, tenho de dizer que é fantástico, com métodos de trabalho fabulosos. Entende muito de futebol, mas depois tem uma personalidade que não é fácil de lidar. Se falares comigo, digo-te logo o que penso. Havia dias em que sentia que ele me adorava e noutros, se calhar, odiava-me. Mas não tive problemas com ele, nem ele teve comigo. Era uma opção dele, simplesmente. Quando precisou, veio, falou comigo, deu-me a confiança que tinha de ter e eu comecei a disparar. Sempre que joguei, joguei bem."

Foi possível uma terceira passagem pelo FC Porto: "Quando saí da Turquia vim para Portugal com expectativa de voltar ao FC Porto, mas ninguém que me prometeu que eu vinha para o FC Porto. Acreditei que podia acontecer, era um jogador livre, mas não era o momento certo".