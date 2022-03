A reflexão de Conceição: "Nunca se fica a ganhar no mercado de janeiro"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à SportTV, na antecâmara da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa

De que forma é que a prestação do Lyon na Ligue 1 traduz a qualidade da equipa? "Na minha opinião, o nono lugar do Lyon é enganador, tal como aconteceu com a Lázio, que, aliás, acho que vai acabar muito bem a época em Itália. Não tinha a ver com o treinador e jogadores e acho que com o Lyon é exatamente a mesma coisa. Reforçou-se bem em janeiro, está mais consistente, apesar de algumas situações em que olhamos e detetamos algumas fragilidades, como acontece em todas as equipas. Vão ser dois jogos bons, de nível de Liga dos Campeões."

Mercado de janeiro fragilizou possível candidatura do FC Porto à Liga Europa? "Continuo a ter o mesmo pensamento, estamos a falar de saídas de três jogadores completamente encaixados no grupo e na equipa [Díaz, Corona e Sérgio Oliveira]. Na minha opinião, nunca se fica a ganhar no mercado de janeiro, tirando algumas exceções. Vai ser mais difícil, mas o difícil não quer dizer que seja impossível e que nós não tentemos ganhar os jogos que temos em todas as competições. Sabendo, claro, que o campeonato continua a ser a grande prioridade da nossa época desportiva."

O FC Porto está no lote de candidatos a vencer a Liga Europa? "Estão equipas fantásticas, de Champions, nesta Liga Europa. Depois, há um lote de cinco ou seis equipas que podem ser candidatas a ganhar esta prova, onde se inclui claramente o FC Porto. Somos um clube histórico, costumamos estar numa competição mais forte, embora, sublinhando, a grande valia das equipas que disputam esta competição este ano."