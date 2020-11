A redenção prossegue: compromisso vale Taça a Nakajima

Postura do japonês desde a reintegração tem agradado à estrutura técnica liderada por Conceição. Assistência com o Gil Vicente foi a ação mais decisiva, mas existem outras que provam que o comprometimento é total.

Seis jogos durante o ciclo que antecedeu esta pausa de seleções confirmam o que a reintegração no plantel já deixava entender: Nakajima está totalmente comprometido com a causa do FC Porto e, por isso, tudo aponta para que seja premiado com a segunda titularidade da temporada no encontro com o Fabril do Barreiro, no próximo fim de semana, para a Taça de Portugal.

O internacional japonês mudou o comportamento para corresponder às exigências de Sérgio Conceição e pode agora igualar a maior sequência de partidas a jogar, conseguida na parte final da última época, mesmo antes de a pandemia interromper as competições e de o criativo se autoafastar do grupo por razões familiares.