A recuperar de lesão, Marchesín deixa inspiradora mensagem nas redes sociais

Guarda-redes do FC Porto está a recuperar de ​​​​​​​uma artroscopia ao joelho direito.

A recuperar de ​​​​​​​uma artroscopia ao joelho direito, sendo provável que só volte em meados/final de setembro aos relvados, Agustín Marchesín deixou esta quinta-feira uma mensagem inspiradora nas redes sociais.

"Trabalha arduamente, em silêncio, com muita humildade. Mostra a ti mesmo que és capaz. E que cada passo que dês seja firme e em frente. Sempre com a tranquilidade de que dás tudo no que fazes", começou por escrever o guarda-redes do FC Porto.

"Há coisas que não dependem de ti, a única coisa que depende de ti é a tua atitude", concluiu.