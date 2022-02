A recuperar de lesão, Manafá exibe a cicatriz no joelho direito

Lateral foi submetido a cirurgia depois de sofrer uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, em jogo com o Benfica, no Estádio do Dragão.

Wilson Manafá lesionou-se no clássico com o Benfica, em jogo que os "dragões" venceram por 3-1 e a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, a 30 de dezembro, no Estádio do Dragão. O lateral, que sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, foi depois submetido a cirurgia.

Encontrando-se ainda a recuperar e entregue ao departamento médico do emblema azul e branco, o defesa exibiu esta quarta-feira a cicatriz no joelho, em fotografia com Fábio Cardoso partilhada pelos "dragões" nas redes sociais.