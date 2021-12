A reação portista à eliminação da Champions: "Como no FC Porto não há vitórias morais..."

FC Porto analisou eliminação da Liga dos Campeões na sua newsletter diária.

O FC Porto foi na terça-feira eliminado da Liga dos Campeões, ao perder com o Atlético de Madrid (1-3) no Estádio do Dragão, em jogo da última jornada de fase de grupos da competição. Beneficiando, no entanto, do triunfo do Liverpool sobre o Milan, os "dragões" caíram para a Liga Europa, algo que não conforma os portistas, que tinham como objetivo claro passar aquele que foi apelidado de "grupo da morte".

Na newsletter "Dragões Diário", o emblema azul e branco mostra isso mesmo: "Como no FC Porto não há vitórias morais, os cinco pontos somados na Champions e a não qualificação para os oitavos de final correspondem ao falhanço de um objetivo", pode ler-se.

"O sentimento de frustração com que o FC Porto terminou a maior parte dos jogos desta fase de grupos da Liga dos Campeões foi ontem [terça-feira] exponenciado. Uma vez mais, a equipa demonstrou qualidade e criou oportunidades suficientes para um resultado bem diferente, mas a ineficácia e a fragilidade decorrente da expulsão de Wendell acabaram por redundar numa derrota por 3-1 com o Atlético de Madrid e na despromoção à Liga Europa", começou por escrever o FC Porto na sua newsletter diária.



"Como no FC Porto não há vitórias morais, os cinco pontos somados na Champions e a não qualificação para os oitavos de final correspondem ao falhanço de um objetivo. Não pode deixar de ser assinalado, ainda assim, que a capacidade financeira e a competitividade das ligas de que são provenientes o Liverpool, o Atlético de Madrid e o Milan tornava qualquer um desses clubes muito favorito face ao nosso. No campo, na verdade, só os britânicos é que conseguiram ser realmente superiores", lê-se ainda.