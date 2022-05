A reação de Zaidu ao prémio de homem do jogo e ao título de campeão nacional do FC Porto

Declarações de Zaidu, jogador do FC Porto, após o triunfo por 1-0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, jogo que valeu o título de campeão nacional aos "dragões".

Zaidu marcou este sábado o golo que deu a vitória ao FC Porto no clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin que deu o título de campeão nacional ao FC Porto.

Considerado o homem do jogo, o internacional nigeriano preferiu destacar o título de campeão nacional conquistado pelos "dragões".

"Muito orgulhoso pelo prémio de homem do jogo, mas o mais importante da minha vida é ganhar. Conseguirmos o título é o mais importante para nós. O importante é que ganhámos o jogo. Precisávamos de ganhar [n.d.r.: bastava o empate], conseguimos ganhar 1-0, o mais importante é a nossa equipa", afirmou em declarações à Sport TV.