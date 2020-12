A reação de Sérgio Conceição ao comentário de Jesus ao apuramento do FC Porto

Treinador dos dragões em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao Tondela (sábado, 20h30).

Palavras de Jorge Jesus: "Em relação ao que Jorge Jesus disse, deu os parabéns à estrutura e aos adeptos, foi isso não foi? Faltou se calhar dizer à equipa. Mas penso que estrutura é toda a equipa, toda a gente. Da mesma forma que eu faço com a passagem do Benfica e com o Braga, porque tem feito um trajeto fantástico, fez uma fase de grupos num grupo nada fácil, ainda ontem fez um excelente jogo, as equipas portuguesas estão de parabéns".

Encaixes financeiros na Champions: "Em relação ao dinheiro, é uma consequência dos bons resultados na Liga dos Campeões, estou aqui exatamente para isso, para trabalhar dessa forma. Não sou diretor financeiro, não estou minimamente a pensar nisto ou aquilo em relação ao dinheiro, o meu trabalho é ganhar jogos, e depois potenciar jogadores, que são importantes em alguns encaixes financeiros que possam acontecer. Fico contente porque dá alguma estabilidade e neste momento que atravessamos é sempre importante. E a Liga dos Campeões nesse sentido é fundamental para os clubes. Fico feliz por isso, mas não é que pense muito nisso sinceramente".

Chip: "São competições diferentes, vamos entrar amanhã numa competição que é a principal para nós, o campeonato, temos de dar uma resposta de acordo com o que disse antes do Santa Clara a nossa verdadeira Champions é esta. Este é o jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, não só por ser o próximo, mas também por ser na principal competição em termos de objetivos para nós"

Tondela: "Nós no ano passado também defrontamos equipas com uma linha de cinco... Cada equipa tem a sua dinâmica e temos de preparar em função disso mesmo. Dois centrais com dois falsos laterais, mais ofensivos, outras em que são mesmo laterais... Essa dinâmica muda consoante as características dos jogadores. Cada equipa é diferente e dentro dessas equipas é importante perceber. Ver o onze inicial para depois olhar para essas individualidades. Penso que terá dois laterais ofensivos. Vamos ver. Conhecemos bem a dinâmica coletiva do Tondela. Não deverá muito a estrutura individual".