João Pinto reage à morte de Lima Pereira: "Grande perda para a família portista"

Antigo capitão recordou campeão europeu de 1987 pelos azuis e brancos

João Pinto reagiu ao falecimento de Lima Pereira. O antigo capitão destacou a perda que o clube enfrenta com o desaparecimento do ex-jogador.

"Foi triste receber a notícia neste dia em que estou longe. O Lima Pereira, para quem não sabe, era uma pessoa com um H muito grande, era uma pessoa espetacular. Para a família portista é uma grande perda", afirmou, em declarações a O Jogo.

João Pinto destacou ainda a ajuda que recebeu do antigo jogador no início de carreira no Estádio das Antas. "Lembro a forma como ele me incitava e me ajudou muito durante a minha carreira. Estava sempre perto dos mais novos e dava tudo pelo FC Porto. Cada jogador que se perde, o futebol fica sempre mais pobre", concluiu.