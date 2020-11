A reação de Francisco J. Marques às buscas no Benfica

Diretor de comunicação do FC Porto reagiu com ironia à operação judicial que envolveu o Benfica.

Através de um comunicado, o Benfica demonstrou disponibilidade para colaborar nas buscas realizadas na segunda-feira no Estádio da Luz.

Francisco J. Marques ironizou com a situação no Twitter. "Deduzo que os envolvidos confessaram tudo. Neste caso não estou a ver outra forma de colaboração com as autoridades", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto, que voltou a ser irónico para comentar a notícia que apontava suspeitas de o Benfica ter conquistado "um campeonato com recurso a esquemas ilícitos". "Um? Não sejam modestos."

Ao Porto Canal, Nuno Brandão, advogado dos dragões, apontou que "o FC Porto está a aguardar com muita paciência" e sublinhou que, desde a divulgação dos factos, "passaram-se três anos e meio". E referiu que, no caso dos e-mails, "o mensageiro está a ser perseguido mais rapidamente do que os denunciados".