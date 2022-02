A reação de Evanilson ao duplo prémio de janeiro

Evanilson, avançado do FC Porto

Avançado brasileiro recebeu os troféus referentes às distinções de melhor avançado e melhor golo do mês passado.

Evanilson recorreu esta terça-feira às redes sociais para assinalar a dupla distinção com os prémios de melhor avançado e melhor golo de janeiro, atribuídos pela Liga Portugal.

"Muito feliz em receber o prémio de melhor avançado e o golo mais bonito da Liga no mês de janeiro! Resultado de muito trabalho de equipa. Seguimos juntos", escreveu o avançado do FC Porto na sua conta do Instagram.

De recordar que, em janeiro, "Eva" apontou quatro golos na Liga Bwin, um deles de calcanhar, frente ao Marítimo, que valeu o galardão de melhor tento do mês ao camisola 30 dos dragões.