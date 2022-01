Evanilson e um feito inédito na carreira: "Se não fosse o trabalho da equipa..."

Declarações de Evanilson após o encontro com o Belenenses, jogo no qual apontou três golos e contribuiu para a vitória gorda (4-1) do FC Porto.

MVP da Liga e primeiro hat-trick como sénior: "Muito feliz por receber este prémio da Liga. Quero agradecer à nossa equipa, se não fosse o trabalho dela, não conseguia. Muito feliz, há que continuar a trabalhar e manter o foco na próxima partida, para conquistar os pontos de que precisamos."

Golo sofrido no arranque: "Não foi fácil, não entrámos muito bem, como já aconteceu nos últimos dois jogos. Temos de acertar isso, para entrarmos bem nos jogos. Mas conseguimos virar, parabéns à equipa pelos três pontos."

Explicação para os arranques tremidos: "Não tenho que explicar, não começámos bem, mas virámos o resultado nos últimos jogos. São mais três pontos muito importantes para nós."

Série de vitórias consecutivas na Liga: "A equipa está de parabéns pela 13.ª vitória consecutiva. É fruto do trabalho do dia a dia. Continuar assim, para continuarmos a sequência de vitórias."

Campeonato é luta a dois? "Não sei o que dizer sobre isso. Procuramos fazer a nossa parte, focados nos nossos jogos. Só temos de tentar seguir em frente."