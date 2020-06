"A quem compravam um carro em segunda mão: Vieira ou Pinto da Costa?"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou a reportagem do Público sobre a "relação de subalternidade" do Aves em relação ao Benfica

"A quem é que compravam um carro em segunda mão: a Luís Filipe Vieira ou a Pinto da Costa? Ou melhor, a quem compravam um camião em segunda mão?", perguntou ironicamente, esta terça-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, ao comentar no Porto Canal o que, de acordo com a reportagem do Público, é uma "relação de subalternidade" do Aves em relação ao Benfca, com "negócios duvidosos e contratos com adendas leoninas".

A mesma publicação revelava ainda a existência de uma alegada conta corrente entre os dois clubes da I Liga que mostrava que os avenses chegaram a dever dois milhões de euros ao Benfica, divida essa que deveria ter impedido a inscrição do Aves na I Liga.

"O Benfica procura ter relações de dependência com um sem número de clubes. O Aves é apenas um caso. Quando foram as buscas que abriram estes casos, as buscas foram a quem? Ao Aves, até contratos havia em casa da mãe de um dirigente do Aves, Paços de Ferreira e V. Setúbal...", disse o diretor de comunicação do FC Porto.

"O Benfica tenta todos os clubes exceto os dois grandes. Pelo FC Porto podemos falar", disse ainda Francisco J. Marques, recordando casos em que o Benfica tem visto o seu nome envolvido. "Em mais nenhum clube há tantas investigações. O futebol português precisa de uma enorme limpeza . Enquanto for possivel os 'Paulos Gonçalves' tal não será possível"

"O Benfica tenta tornear os regulmentos para seu benefício, tudo serve. Quando é que alguém vai ter coragem de pôr travão nisto?", concluiu.