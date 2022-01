A prova dos nove para Vítor Bruno: até agora, o adjunto do FC Porto só conta vitórias

Castigo de Sérgio, motivado pelas críticas a Hugo Miguel no Moreirense-FC Porto de 2020/21, mantém Vítor Bruno ao leme da equipa. E uma eventual vitória sobre o Famalicão nem seria novidade. Adjunto de Conceição fará este domingo o nono jogo ao leme do FC Porto. Desafio é manter o registo cem por cento vitorioso

Vítor Bruno ao leme do FC Porto tem sido sinónimo de vitória. As contas são simples de fazer: desde 2017/18, época em que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico azul e branco, os dragões triunfaram sempre que o adjunto foi chamado a assumir o papel de protagonista no banco.

Para hoje, na receção ao Famalicão (20h30), o desafio passa por dar seguimento a esse registo, naquele que será o nono jogo que o braço-direito do treinador portista - suspenso até dia 29, inclusive - vai iniciar tendo a cargo a orientação da equipa. Uma espécie de prova dos nove.