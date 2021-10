Pinto da Costa e a legalidade do negócio de Evanilson com o Tombense: "Vamos enviar contrato para o MP"

Presidente garante que contratos serão enviados para o Ministério Público

O negócio que trouxe Evanilson e mais três jogadores do Tombense entrou na ordem do dia, depois da CMTV garantir que o FC Porto seria investigado perante suspeitas de irregularidades. Pinto da Costa, contudo, garante que não existe qualquer problema. "Vindo de onde vem, até admira não terem dito que os raptámos", ironizou, antes de esclarecer o processo.

"Foi, de facto, um jogador comprado ao Tombense, porque o jogador era do Tombense, embora estivesse emprestado e a jogar no Fluminense. O FC Porto nada teve que ver com o Fluminense, porque o jogador, mesmo quando jogava nesse clube, era do Tombense. E foi com o Tombense que o FC Porto negociou um contrato claríssimo, em que se frisa que o jogador, embora estando no Fluminense, já tinha rescindido o empréstimo para poder vir para o FC Porto. Portanto, nada há de estranho. Os outros jogadores que vierem do Tombense foi o João Marcelo, o Caíque e o Wesley. Três jogadores que estão na equipa B, que vieram a custo zero, por empréstimo, sem qualquer comissão. Infelizmente, pelo menos dois já está decidido que não vão continuar, porque não revelaram qualidade. Portanto, vão apenas custar a estadia aqui e o ordenado, que não é grande", explicou.

Pinto da Costa garantiu ainda que todas as medidas serão tomadas no sentido de demonstrar a legalidade dos diferentes negócios.

"Não envolveu qualquer verba, repito. Nem do empréstimo, nem de comissão, fosse para quem fosse. Portanto, não é verdade que haja tentativas de esconder, como dizem, para branquear dinheiro, que é sempre uma coisa bonita nos jornais e dá para fazer títulos. O contrato que temos aqui é tão claro, que vamos enviá-lo para o MP, para, se for verdade que andam a investigar, não perderem tempo e poderem confirmar junto das entidades que aqui estão da veracidade do documento. Todas as transferências foram feitas legalmente, com documentos que temos em nosso poder", vincou o líder azul e branco, que fechou com uma garantia, agora relacionada com vencimentos. "Disseram que o FC Porto não pagava os ordenados, mas o FC Porto pagou os ordenados. A tempo e horas", rematou.