A primeira reação de Sérgio Conceição ao sorteio dos quartos de final da Champions

Treinador do FC Porto reagiu ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Chelsea no caminho dos dragões.

Importância do jogo com o Portimonense: "É importante vencer porque são três pontos que nós queremos muito na nossa caminhada e para recuperarmos no atraso que temos para o nosso rival [Sporting]."

FC Porto defronta o Chelsea na Champions. Reação: "Não falei com eles [jogadores], não estava com os jogadores na altura do sorteio, fomos treinar, tivemos um vídeo de análise a situações que achamos importantes para a equipa. Depois fomos treinar. O sorteio é o que é, vocês sabem das equipas que estão nos quartos de final, do poderio a todos os níveis dessas equipas. Independentemente do adversário que viesse a calhar, seria uma tarefa extremamente difícil. Considero que estão em prova as oito melhores clubes da Europa, vão ser bons jogos e difíceis para todos os oito clubes envolvidos."

Maior tempo de preparação esta semana: "É verdade, mais tempo para prepararmos o jogo dentro daquilo que é um pós-ciclo muito difícil, onde houve muitos jogos. Nós costumamos dizer que, além do primeiro e do segundo dia de recuperação, nos microciclos normais, há ainda um terceiro dia onde o trabalho a nível de intensidade não é muito grande. É uma semana mais ou menos igual às outras. É sempre bom, porque dá tempo de trabalhar com os outros jogadores, de trabalhar mais situações em que detetamos que não estamos tão bem. Deveríamos ter mais semanas assim, por algum motivo ou por outro. Temos de ser inteligentes na gestão do grupo de trabalho."

Maior solidez defensiva nos últimos jogos: "Faz parte do que são esses tais momentos do jogo que temos de trabalhar. Temos trabalhado muito nesse sentido. Não só no campo, mas também nos diferentes sectores, no processo coletivo em que todos os jogadores estão inseridos e tem havido um trabalho interessante de toda a gente, que está empenhada em melhorar esse aspeto."