A primeira reação de Pinto da Costa à morte de Reinaldo Teles

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reagiu pela primeira vez à morte de Reinaldo Teles, no editorial de mais uma edição da revista Dragões.

"A maldita pandemia que deu a volta às nossas vidas em 2020 levou-nos o nosso querido Reinaldo Teles. É uma perda incalculável para a família, para mim e para o FC Porto. Conheci o Reinaldo há mais de 50 anos, quando ele era atleta de boxe e eu era responsável pela secção, e já nessa altura eram evidentes as características que todo o mundo do desporto viria a reconhecer nas décadas seguintes: era forte, competente, abnegado, leal e apaixonado pelo clube. Tinha um coração enorme e era um campeão", começou por escrever o líder máximo do emblema azul e branco.

"Logo nos primeiros anos da minha presidência do FC Porto, em 1984, não hesitei em chamar o Reinaldo para colaborar com a direção, e o trabalho que ele desenvolveu desde essa altura até este ano, nas mais diversas funções e sobretudo no departamento de futebol, veio confirmar que essa foi uma das melhores decisões que eu alguma vez tomei", recordou, lembrando depois outras figuras histórias do clube.

"A história do FC Porto, felizmente, está repleta de figuras eminentes, desde os fundadores e impulsionadores como António Nicolau de Almeida e José Monteiro da Costa até presidentes da craveira do Dr. Cesário Bonito e do Sr. Afonso Pinto de Magalhães e dirigentes como Pôncio Monteiro, Teles Roxo e Armando Pimentel, entre muitos outros. Considero que o Reinaldo Teles conquistou há muitos anos o direito a figurar nessa galeria de ilustres. E a recordação do seu exemplo, da sua dedicação e do amor que colocava em tudo o que fazia ao serviço deste clube continuarão a ser, para mim e para todos os que tentam tornar o FC Porto cada vez maior, um estímulo inexcedível", afirmou, antes de relembrar o triunfo dos dragões em Marselha, para a Liga dos Campeões, no dia do falecimento, a 25 de novembro:

"A morte de Reinaldo Teles aconteceu num dia em que ele, se pudesse estar presente, teria sentido uma grande alegria. A 25 de novembro vencemos em Marselha, num dos estádios mais complicados da Europa, e menos de uma semana depois, no Dragão, confirmámos o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões".