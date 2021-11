Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da Taça de Portugal frente ao Feirense, agendado para as 20h15 de sábado.

Sobre a Taça de Portugal: "É uma competição bonita, que gosto particularmente, e as surpresas acontecem, precisamente pela motivação que as equipas têm nesta prova. Estamos alertados e preparados para isso mesmo. O Feirense tem feito um trajeto interessante na Liga SABSEG. Comparo as equipas mais fortes da Liga 2 a muitas das que jogam na Liga Bwin. Não há grande diferença de qualidade individual e coletiva. Cabe-nos a nós contrariar essa motivação do Feirense, equipa que tem uma ideia de jogo bem definida e não penso que irá mudar no Dragão para disputar esta eliminatória da taça. Temos de nos focar naquilo que somos como, olhando também para aquilo que o Feirense poderá apresentar."

Pausa das seleções: "A pausa para as seleções faz com que não seja fácil preparar o jogo que se segue. Os jogadores chegam das seleções em contextos diferentes. Uns jogam, o que é bom, e têm jogado muito connosco, outros não. Temos toda a informações do registo dos jogadores e do seu dia a dia nas seleções, mas chegam em patamares diferentes. Essa gestão não é fácil e, muitas vezes, obriga-nos a utilizar quem preparou o jogo de uma forma mais cuidada e com mais tempo. Temos também de olhar para a capacidade de cada jogador e isso pode condicionar o onze inicial."