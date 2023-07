A novidade Varela no banco do FC Porto B: "É um bocadinho complicado olhar para ele..."

Zé Pedro, central do FC Porto B, à esquerda

Zé Pedro, central dos dragões, foi o porta-voz do plantel de António Folha após o arranque dos trabalhos.

O FC Porto B deu o pontapé de saída na pré-temporada 2023/24 na segunda-feira e, em declarações aos meios do clube, Zé Pedro lançou as bases para a nova época.

"Os objetivos passam por ganhar o maior número de jogos possível porque somos o FC Porto e queremos ganhar sempre. Queremos fazê-lo da forma mais tranquila possível para ficarmos na posição mais alta da tabela que conseguirmos", afirmou o defesa, de 26 anos.

Em relação à novidade na equipa técnica - Silvestre Varela -, Zé Pedro assumiu alguma estranheza inicial. "É um bocadinho complicado olhar para o Varela no papel de treinador, mas é uma pessoa que sem dúvida vai ajudar muito porque tem uma personalidade muito amigável, vai dar conselhos a toda a gente para que todos saiam beneficiados", sublinhou, traçando, em simultâneo, o objetivo de chegar à formação principal.

"Vou tentar ser melhor ainda. Como é óbvio, o objetivo passa por chegar à equipa principal, já tinha sido delineado quando cá cheguei, e vou trabalhar para isso. Espero conseguir, não depende só de mim, mas depende muito de mim. Tento passar um pouco do exemplo do que temos de fazer, integrar os jovens o mais rápido possível no processo da equipa B para recolhermos os frutos mais à frente. Desde a primeira jornada, queremos entrar a ganhar", acrescentou o central.