Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, ao Porto Canal no final do jogo com a Lázio (2-2).

Análise: "O nosso jogo foi de grande coragem e personalidade com bola, estava a faltar criar perigo ao adversário, depois ajustámos isso. Estivemos unidos, fortes, tivemos mais eficácia na profundidade."

Mudanças ao intervalo: "Não era preciso mudar muita coisa, faltava criar mais perigo à Lázio, que joga alto e não tem centrais muito rápidos. Foi isso que foi decisivo, estamos de parabéns pela personalidade que tivemos aqui."

Individualmente: "Nesta casa sempre me ensinaram que todos os jogos são para ganhar. Venha quem vier, é para ganhar. A nível pessoal, não foi um jogo de topo, sou capaz de mais, mas dei a vida pelo clube, pela equipa, como todos deram a vida pela equipa."

Adeptos: "O apoio é muito bom para nós. Estamos agradecidos, não só por hoje, mas por todos os jogos. Os adeptos sabem que são muito importantes para nós."