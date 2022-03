A motivação "máxima" para Lyon e um "bálsamo" recusado: "Não há derrota que seja positiva"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa contra o Lyon (agendado para quinta-feira)

Equipa em termos motivacionais: "Estamos nos oitavos da Liga Europa. Parece-me que os bilhetes para o jogo voaram. Por isso... É um estádio bonito, vai estar cheio e, portanto, a motivação dos jogadores tem de ser a máxima. Fazem o que gostam. Há coisas muito mais importantes do que o futebol, gente a passar dificuldade. A motivação tem que ser máxima."

Presença de Pepe para o espírito da equipa: "Os jogos são todos importantes. Precisamos sempre de jogadores como o Pepe. Ele está sempre muito presente, é muito respeitado e adorado por todos. Se estiver disponível, será mais uma opção."

Eventual eliminação pode funcionar como motivação para o que resta da época: "Não conheço esse bálsamo [espécie de alívio]. Que um resultado negativo possa servir para uma melhor fase. Entendo a questão, é pertinente. O calendário muito carregado, numa altura decisiva em que lutámos pelo campeonato, pode ser negativo, sem dúvida. Não há derrota que possa ser positiva. A dinâmica de vitória é importante. Vão haver algumas alterações, é importante para os jogadores terem essa dinâmica. A seu tempo, falaremos sobre o Boavista, mais uma final."

Perigos ofensivos do Lyon: "Depende da nossa dinâmica quando estamos a defender. O Paquetá explora muito bem o espaço entre linhas e cai fora com grande facilidade para permitir ao Ekambi juntar-se ao Dembélé. Fazem muitos movimentos de aproximação e pedem muita bola na profundidade para explorar as costas dos nossos laterais. Sabemos da força e da qualidade individual do Lyon. Como equipa, devemos ser mais sólidos e consistentes para não deixar vir à tona os pontos fortes do adversário. Queremos diminuir algum do mérito deles tido na primeira mão."