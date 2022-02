"Tive propostas de outros clubes portugueses, mas o meu foco foi sempre o FC Porto"

Declarações de Rúben Semedo, ao canal oficial do FC Porto, aquando da assinatura do contrato com os dragões.

Vontade de assinar pelo FC Porto: "Desde o primeiro minuto, a minha vontade foi representar este grande clube. Tive outras propostas, inclusive de clubes portugueses, mas o meu foco foi sempre estar aqui no FC Porto, representar esta grande instituição ao lado de grandes companheiros com quem já tive a oportunidade de partilhar o balneário na seleção, como o Pepe. Isto é um sonho que estou a realizar, melhor que estar a falar é estar aqui com o estádio cheio num jogo, mas estou impaciente para começar."

O que pode acrescentar ao plantel: "Acho que temos uma equipa experiente, falo em nós porque já me sinto um membro da família. Posso acrescentar alguma experiência, altura de certeza, mas o que mais quero é transmitir confiança e melhor que palavras, são ações, por isso estou ansioso para começar como já disse. Se as minhas características são compatíveis com as ideias do mister, só ele pode responder. Acho que me vou adaptar perfeitamente a esta equipa, ao treinador e aos jogadores. Acho que vai correr bem, a minha vontade é maior do que qualquer obstáculo que possa aparecer e isso é o mais importante neste momento."

Sobre Sérgio Conceição: "Tenho as melhores expectativas. Já me disseram que é um treinador que exige muito, mas qualquer jogador que ambiciona estar em grandes clubes e em grandes patamares vai ter esse tipo de treinador. Vou ter de me habituar e tenho muita vontade de conhecer o treinador, os meus colegas de equipa, o centro de treinos e o estádio."

Grandeza do clube: "Isto é o FC Porto, dispensa apresentações. Acho que, a nível nacional, luta para ganhar o campeonato e no plano internacional para fazer o melhor possível na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. É um clube que chama a atenção de jogadores portugueses e estrangeiros por estar em grandes palcos, é uma motivação extra para vir jogar para este grande clube."

Jogar com o 35 na camisola: "Foi o número com que me estreei na primeira liga, tenho boas recordações, quero que voltem e sejam ainda melhores neste regresso a Portugal."