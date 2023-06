"A minha vontade é jogar na equipa principal. Quero ficar no FC Porto"

Após três épocas na formação B, objetivo de João Marcelo é dar o salto.

Depois de três épocas na equipa B do FC Porto, João Marcelo quer ganhar um lugar no plantel de Conceição. "Desde sempre que a minha vontade é jogar na equipa principal. O meu objetivo é fixar-me desde que cheguei a Portugal. Tenho de fazer o meu trabalho e esperar por uma oportunidade", afirmou o defesa-central, 22 anos, que também descarta ser emprestado: "Quero ficar. Quero jogar pelo FC Porto."

Marcelo foi utilizado em duas ocasiões por Sérgio Conceição, que nunca se esquece de incluir o brasileiro no grupo de centrais. O que falta para o salto definitivo? "É uma questão de eles [treinadores] avaliarem. Quando acharem que estou preparado, tenho de estar pronto para corresponder da melhor forma possível. O míster diz que estou bem, para continuar e manter-me firme, porque, numa hora, a oportunidade chega", explicou João Marcelo, grato pelas vantagens de trabalhar com jogadores como Pepe e Marcano. "Foi um ano muita aprendizagem. Eles são muito experientes. Nos treinos e nos jogos, tenho evoluído muito graças a eles. A evolução na equipa B também tem sido importante, foi a minha terceira época, ajudou-me a crescer como jogador e pessoa", analisou, com uma garantia: "Dei o meu máximo onde estive mais tempo, na equipa B, mas sempre no máximo e na próxima época vai ser igual. Vou dar o meu melhor, independentemente de onde jogar."

Num balanço coletivo, João Marcelo sai com uma ideia semelhante à dos colegas. "Fechámos com chave de ouro, com mais um título. Agora é recuperar para fazermos uma época melhor do que esta", disse.