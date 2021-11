A mensagem do FC Porto sobre o fim do Cartão do Adepto: "Contamos convosco no Dragão"

O FC Porto foi um dos muitos clubes do futebol português que saudaram o fim do Cartão do Adepto.

Através das redes sociais, o FC Porto reagiu à notícia do fim do Cartão do Adepto. O projeto de lei proposto pela Iniciativa Liberal (IL) foi aprovado, esta quarta-feira, pelo parlamento, em sessão plenária, na Assembleia da República, cerca de três meses após a implementação efetiva.

"O Cartão do Adepto foi revogado, esta tarde, na Assembleia da República. A decisão permite que cada vez mais gente possa voltar aos Estádios. Contamos convosco no Dragão", escrevem os azuis e brancos.