A mensagem do capitão de basquetebol para Pinto da Costa: "Quer mais do que todos"

Chegado ao Dragão em 2013/14, ainda nos tempos do projeto Dragon Force, Miguel Queiroz tem envergado a braçadeira de capitão do FC Porto nos últimos anos - até ao fim desta época passou-a ao colega Vlad Voytso num gesto de homenagem ao povo ucraniano -, enviando uma mensagem a propósito dos 40 anos de presidência de Pinto da Costa através de O JOGO.

"Tenho algumas histórias, mas acho que nenhuma delas iria começar por definir tudo aquilo que o Presidente representa para nós. A meu ver, um Presidente é alguém que aos olhos de todos deve ser um exemplo a seguir: de resiliência, de ambição, de liderança. O Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa demonstra ao longo destes ambiciosos 40 anos a vontade do querer mais que todos, a 'audácia' de querer conquistar todos os títulos que existem para alcançar, com ambição e uma liderança seguida por milhares de gerações de adeptos, atletas das mais variadíssimas modalidades, no qual estou incluído, ao longo destes magníficos anos.

É um orgulho representar um clube como o Futebol Clube do Porto, repleto de tradição, assente na ideia de uma verdadeira família e que na sua representação máxima tem o presidente mais titulado do mundo que já alcançou o que muitos ambicionavam mas que só alguém com uma coragem sem igual conseguiu. O verdadeiro Dragão de uma família que ainda tem imensos títulos para alcançar com o Sr. Presidente ao seu leme. Obrigado por ser um grande exemplo para mim!"