A mensagem de Vitinha depois da chamada à principal seleção portuguesa

Médio do FC Porto deixou umas palavras nas redes sociais.

Vitinha vive um momento de grande fulgor na ainda curta carreira. O médio do FC Porto foi, pela primeira vez, chamado à principal seleção portuguesa, rendendo o lesionado Rúben Neves nos eleitos. Nas redes sociais, deixou uma mensagem onde referiu ter concretizado um sonho.

"Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar. O sucesso faz-se de cada detalhe, de cada treino, de cada jogo e essencialmente de pessoas que nos ajudam ao longo de cada momento", escreveu o médio de 22 anos.

Vitinha assumiu-se como um dos titulares da equipa de Sérgio Conceição e leva, até ao momento, 38 jogos realizados esta época, com três golos marcados. Portugal, recorde-se, joga na quinta-feira frente à Turquia, no Dragão, no play-off de apuramento para o Mundial. Caso vença, defronta Itália ou Macedónia do Norte, no mesmo palco.