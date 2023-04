A mensagem de Villas-Boas para o FC Porto em dia de clássico com o Benfica

Ex-treinador dos dragões recorreu às redes sociais esta sexta-feira.

André Villas-Boas deixou esta sexta-feira uma mensagem de boa sorte para o FC Porto, que a partir das 18h00 joga no Estádio da Luz para a ronda 27 do campeonato. O ex-treinador dos dragões publicou numa "storie" do Instagram quatro imagens de duelos passados entre águias e dragões. "Boa sorte Futebol Clube do Porto", pode ler-se.

Villas-Boas, 45 anos, orientou o FC Porto na época 2010/11, tendo conquistado o campeonato, Taça de Portugal e Supertaça, sem esquecer a Liga Europa, numa final contra o Braga. Nessa temporada, venceu em casa do Benfica por 2-1 e festejou em Lisboa o título. Depois, venceria por 3-1 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, carimbando o bilhete para o Jamor, onde derrotou o V. Guimarães por 6-2.