Médio partilhou foto com compatriota nas redes sociais

Matheus Uribe marcou pela primeira vez no Estádio do Dragão e, no final do jogo, não resistiu a uma mensagem curiosa para Luis Díaz. O avançado colombiano tem sido associado ao Everton e o médio deixou-lhe um pedido nas redes sociais, na legenda de uma fotografia de ambos: "Obrigado mago. Não te vás embora nunca."

Uma mensagem em resposta à felicitação do compatriota: "Golaço, irmão. Merecido."