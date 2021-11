A mensagem de Taremi nas redes sociais dirigida à seleção do Irão

Taremi ficou a trabalhar no Olival com o plantel do FC Porto

Avançado do FC Porto não foi convocado para os próximos jogos.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, deixou esta quarta-feira uma mensagem para a seleção do Irão, depois de ter ficado fora da convocatória para os compromissos que se avizinham. "Desejo sincero de sucesso para a seleção nacional. Se Deus quiser, teremos sucesso, com a ajuda de Deus e de todos os envolvidos na seleção nacional", publicou nas redes sociais.

Também esta quarta-feira, o selecionador Skovic , recorde-se, abordou a ausência do jogador. "A seleção nacional do Irão pertence a toda a gente e não de um treinador ou jogador em particular. O Mehdi Taremi é um jogador incrível e nós precisamos dele, mas também existem valores que devemos respeitar. O jogo com o Líbano será difícil e estamos totalmente preparados para ele", afirmou em conferência de imprensa.

O diferendo com Dragan Skocic, desencadeado por uma análise depreciativa do selecionador daquele país ao conhecimento tático dos jogadores iranianos, está espalhado por toda a Imprensa e ganhou ênfase quando o adjunto do croata, Karim Bagehri, contou que Mehdi teria ignorado os telefonemas que lhe fez para colocar uma pedra no assunto.

A informação obrigou o avançado a esclarecer numa mensagem enviada ao apresentador do programa "Football Bartar", Mohammad Hossein Misaghi, tido como seu amigo. "É apenas um grande mal-entendido. Simplesmente não atendi os telefonemas, não estava a tentar evitar ninguém. Estava e estou sempre pronto para representar a seleção", terá escrito o portista.

Com jogos decisivos frente o Líbano e Síria na fase de qualificação para o Mundial"2022 marcados para os próximos dias, os responsáveis do Irão têm tentado colocar alguma água na fervura, mas as tentativas têm saído furadas. Não se fala noutra coisa no país e até Ali Daei saiu em defesa de Mehdi, que leva quatro golos na ronda de apuramento. "Se não fossem jogadores como Taremi, Skocic não teria alcançado este sucesso. Temos de reconhecer o valor dos grandes jogadores e estas questões [críticas de Skocic] são inaceitáveis. O Taremi falou em defesa do futebol iraniano e tinha o direito de falar. Ele adora a seleção, quer ajudar e tem a experiência de disputar o Mundial", lembrou o mítico avançado iraniano, em entrevista à agência "Tasnim News".