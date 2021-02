A mensagem de Taremi: das oportunidades falhadas à pontinha de sorte

Avançado iraniano lamentou as ocasiões desperdiçadas no encontro com o Sporting.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, deixou uma mensagem nas redes sociais após o empate com o Sporting, clássico da jornada 21 da Liga NOS. O jogador iraniano, cujo desalento, sentado no relvado, foi bem visível após o apito final, lamentou as oportunidades desperdiçadas.

"Desculpa a todos. Hoje (sábado), infelizmente, não tivemos uma pontinha de sorte. Pessoalmente, tive oportunidades para fazer golos, mas infelizmente não aconteceu. Vamos lutar até ao fim com o apoio de todos os nossos adeptos", surge escrito no Twitter do ex-Rio Ave.

FC Porto e Sporting empataram sem golos no Dragão, resultado que mantém os leões, lideres, com dez pontos de vantagem para o campeão nacional em título.