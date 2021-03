A mensagem de Sérgio Oliveira para Taremi: "Sofremos todos juntos"

Médio do FC Porto comentou publicação do avançado iraniano, expulso no jogo de Turim com a Juventus.

Mehdi Taremi não conteve as lágrimas após o término do jogo entre Juventus e FC Porto na terça-feira, em Turim. O avançado dos dragões foi expulso à passagem dos 54 minutos de jogo e, no final, abraçou-se a Sérgio Conceição e vários companheiros de equipa, num misto de emoção e alívio por ver garantido o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 3-2.

Já esta quarta-feira, via redes sociais, Taremi deixou uma nota de agradecimento - "Obrigado Deus!" - e Sérgio Oliveira, um dos capitães de equipa do FC Porto, aproveitou para vincar a união do grupo de jogadores. "Sofremos todos juntos, sempre", escreveu o internacional português na caixa de comentários do Instagram de Mehdi.

Oliveira foi, de resto, uma das grandes figuras da passagem portista aos "quartos" da Champions, ao apontar os dois golos da equipa de Sérgio Conceição em Itália.