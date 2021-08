A mensagem de Pepê após a estreia oficial pelo FC Porto

Extremo brasileiro foi suplente utilizado na receção ao Belenenses.

O FC Porto entrou com o pé direito na edição 2021/22 da Liga Bwin, ao receber e vencer o Belenenses por 2-0. Havia expectativa para perceber se o reforço Pepê, contratado ao Grémio por 15 milhões de euros, seria titular no arranque do campeonato, mas o extremo começou o encontro no banco de suplentes.

Contudo, houve tempo para a estreia oficial. Já com 2-0 no marcador (golos de Toni Martínez e Luis Díaz), aos 82 minutos, Sérgio Conceição lançou o brasileiro no lugar de Taremi. Pepê mostrou alguns fogachos de criatividade e, nas redes sociais, deixou uma mensagem.

"Feliz demais pela estreia, primeiro passo foi dado! Vamos juntos, sempre por mais... Grato a Deus por tudo", escreveu Pepê na sua conta do Instagram.