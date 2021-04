A mensagem de Marega para Diakhaby, vítima de alegados insultos racistas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Maliano do FC Porto deixou palavras de apoio ao jogador francês.

Moussa Marega, avançado maliano do FC Porto, deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais de apoio a Diakhaby, jogador francês do Valência que terá sido alvo de racismo na partida com o Cádiz, realizada ontem, domingo.

"Força irmão. Nós estamos juntos. Racismo fora de campo", pode ler-se numa "instastorie" colocada pelo jogador nas redes sociais.

Decorria o minuto 29 do encontro no Estádio Ramón Carranza, quando, na sequência de um livre a favor do Cádiz, Cala e Diakhaby trocaram argumentos dentro da área valenciana, levando, posteriormente, o central francês a percorrer meio-campo para interpelar o adversário.

Depois de os jogadores das duas equipas terem separado Cala e Diakhaby, o francês foi admoestado com um cartão amarelo e esteve alguns segundos a explicar ao árbitro o que tinha acontecido, antes de se retirar de campo, acompanhado por todos os jogadores "che", entre os quais os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

O encontro foi reatado após um interregno de cerca de 20 minutos, sem Diakhaby em campo.

Marega, recorde-se, foi vítima de um ato de racismo numa partida com o V. Guimarães, realizada no Minho, em fevereiro de 2020.